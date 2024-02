redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Representatividade de indígenas na política é baixa, afirma TSE

Nesta quarta-feira (7), comemora-se o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Aproveitando a data e a proximidade das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou dados sobre a participação e a representatividade dos povos originários no meio político.



De acordo com o TSE, ainda que o número de candidaturas indígenas tenha aumentado nas últimas eleições, a representatividade ainda é baixa - uma vez que a efetivação delas está "longe de ser satisfatória".

Dados da Corte eleitoral mostram que no pleito municipal de 2020, foram registradas 1.721 candidaturas autodeclaradas indígenas. O número representa um aumento de 11% em relação à disputa anterior, de 2016, que teve 1.546 candidatos indígenas.

O levantamento do TSE aponta que o maior número de candidaturas indígenas nos pleitos é para o cargo de vereador , com 1.957 no ano de 2020. Ainda assim, o número de eleitos seguiu baixo - apenas 9%.

"Por mais que o crescimento de candidaturas indígenas seja um fato a se comemorar, a efetivação dessas candidaturas está longe de ser satisfatória. Em 2020, somente 9% dos concorrentes à vereança conseguiu ocupar uma cadeira na câmara legislativa municipal, o equivalente a 181 indígenas eleitos para o cargo na última eleição", pontuou o TSE.

O estado do Amazonas teve a maior quantidade de candidatos autodeclarados indígenas no último pleito municipal, com 467 concorrentes somados nas disputa para diferentes cargos. Mato Grosso do Sul apareceu em seguida, com 202 candidatos indígenas.

De acordo com o TSE, há 320 etnias indígenas registradas na Justiça Eleitoral, e o eleitorado autodeclarado indígena equivale a 73.712 cidadãos - aproximadamente 0,05% do universo de votantes no Brasil. O povo indígena com o maior número de eleitores é o Tikuna, com 5.201.

A Corte eleitoral acredita que as eleições municipais de 2024 podem expandir a representatividade indígena na política. "Em 2024, mais de 152 milhões de brasileiras e brasileiros comparecerão às urnas para eleger candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, bem como vereadoras e vereadores, e esta será mais uma oportunidade de mudar esse panorama", afirmou.