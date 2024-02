Reprodução/X/@NikkiHaley - 21.01.2024 Nikki Haley, pré-candidata à presidência dos EUA pelo Partido Republicano





Nikki Haley, candidata republicana, enfrentou uma derrota surpreendente na terça-feira (6) em Nevada, nos Estados Unidos, quando a maioria dos eleitores optou por "nenhum dos candidatos" em vez dela para representar o partido na eleição presidencial.

Sem a presença de Donald Trump nas cédulas, Haley era a única opção, tornando-se a primeira candidata presidencial de qualquer partido a perder para "nenhum dos candidatos" desde a introdução dessa opção em Nevada, em 1975.

Com 86% dos votos apurados, "nenhum" recebeu 63% dos votos republicanos, enquanto Haley ficou com 31%. A derrota representa um constrangimento para Haley, que buscava se posicionar como alternativa ao ex-presidente.





As primárias, que serviram principalmente para mostrar a popularidade dos candidatos na região, foram marcadas pelo movimento de políticos que incentivaram os eleitores a votarem em "nenhum dos candidatos" para destacar a impopularidade de Haley.

Muitos apoiadores de Trump seguiram esse exemplo, citando a falta de campanha de Haley em Nevada como motivo para não votar nela. Com a aproximação do caucus na quinta-feira (8), Trump optou por concentrar seus esforços políticos nesse evento, enquanto os candidatos que participaram das primárias foram proibidos de competir no caucus.

Os eleitores que votaram nas primárias ainda podem participar do caucus, levantando expectativas de que Trump seja escolhido para representar os republicanos na eleição presidencial. A decisão final sobre o indicado do partido em Nevada será tomada em aproximadamente três semanas.