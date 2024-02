Reprodução: Flipar Donald Trump lidera as pesquisas de intenção de voto nos EUA

A dez meses para a eleição presidencial nos Estados Unidos , o republicano Donald Trump vê a chance de voltar à Casa Branca. Em nova pesquisa realizada pela emissora NBC e divulgada neste domingo (4), o empresário aparece com 47% das intenções de votos, cinco a mais em relação ao atual mandatário, o democrata Joe Biden . Os dados foram coletados no mês de janeiro.



A diferença de 5% é a maior a favor de Trump desde que o NBC iniciou a pesquisa de intenção de votos, em outubro de 2019. Até junho do ano passado, o presidente Joe Biden aparecia à frente em todos os levantamentos.

Em setembro do ano passado, entretanto, Biden e Trump aparecem empatados pela primeira vez. Em novembro, o pré-candidato do Republicano abriu dois pontos de vantagem para o líder democrata.

Veja a série de pesquisas da NBC

- Outubro de 2019: nove pontos a favor de Biden

- Janeiro de 2020: seis pontos a favor de Biden

- Fevereiro de 2020: oito pontos a favor de Biden

- Março de 2020: nove pontos a favor de Biden

- Abril de 2020: sete pontos a favor de Biden

- Junho de 2020: sete pontos a favor de Biden

- Julho de 2020: 11 pontos a favor de Biden

- Agosto de 2020: nove pontos a favor de Biden

- Setembro de 2020: oito pontos a favor de Biden-

- 1º de outubro de 2020: 14 pontos a favor de Biden

- 12 de outubro de 2020: 11 pontos a favor de Biden

- 31 de outubro de 2020: dez pontos a favor de Biden

- Junho de 2023: quatro pontos a favor de Biden

- Setembro de 2023: empate

- Novembro de 2023: dois pontos a favor de Trump

- Janeiro de 2024: cinco pontos a favor de Trump

Biden sofre com rejeição

A pesquisa também mostra o descontentamento da população estadunidense com Joe Biden. De acordo com o levantamento, dos últimos quatro presidentes que tentaram a reeleição, o democrata é quem tem a menor aprovação no começo do ano da eleição.

- George W. Bush (2004) - 54%

- Barack Obama (2012) - 49%

- Donald Trump (2020) - 46%

- Joe Biden (2024) - 37%