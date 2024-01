Ali Khamenei/Khamenei.ir A bandeira do Hezbollah durante funeral de Mohsen Hojaji, em setembro 2017

Nesta segunda-feira (29), o grupo armado Hezbollah reivindicou 10 ataques contra alvos militares israelenses . Os ataques ocorreram no norte de Israel nesta segunda, sendo mais que o dobro registrado diariamente na semana passada.

Os militares de Israel informaram que responderam ao ataque, promovendo uma contra-ofensiva as "fontes de fogo, bem como áreas adicionais no Líbano”.

O ataque promovido por Israel atingiu várias cidades da região oriental, ocidental e central da fronteira com o Líbano. Isso inclui os arredores de Marwahin, Kafr Kela, Eita al-Shaab, Dhoheira e Alma Al-Shaab, informou a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA).

A ofensiva israelense atingiu os arredores da cidade de Yaroun, no oriente sul do Líbano, segundo as informações da NNA e dos militares de Israel. Segundo as autoridades, os jatos realizaram "ataques precisos em dois locais militares do Hezbollah”, visando o combate dos grupos paramilitares que são apoiados pelo Irã.

Segundo o grupo Hezbollah, os alvos dos ataques promovidos pelo grupo armado foram Risha e Hadab Yarin. Eles usaram mísseis al-Burkan, capazes de transportar uma carga de até 500kg. Além disso, um míssil Falaq, que comportaria cerca de 50kg de explosivos por até 10 quilômetros, teria sido disparado contra Jal al-alam e o Quartel Barranit.