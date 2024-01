Reprodução/Youtube Papa Francisco

O papa Francisco confirmou que se encontrará com o presidente da Argentina, Javier Milei, em entrevista publicada nesta segunda-feira (29).

“No dia 11 de fevereiro ele comparecerá à canonização de Mama Antula, fundadora da Casa de Exercícios Espirituais de Buenos Aires”, disse o papa ao jornal italiano La Stampa.

“Antes das canonizações é costume cumprimentar as autoridades na sacristia. E depois sei que ele [Milei] pediu para me ver. Aceitei e, portanto, nos veremos. E estou preparado para iniciar um diálogo, de palavra e escuta com ele. Como acontece com todos”, explicou o pontífice.

Milei ofendeu o papa Francisco diversas vezes durante sua campanha para as eleições presidenciais de 2023 na Argentina. Em uma das vezes, o então candidato chamou o pontífice de “representante do maligno” e “imbecil”, episódio que desencadeou a realização de uma missa de repúdio organizada por padres de diferentes comunidades de Buenos Aires.

Apesar dos atritos no passado, o líder da igreja católica parabenizou Milei pela vitória nas eleições de 2023 à época e afirmou que não se sentiu ofendido por falas anteriores do presidente.

“As palavras ditas numa campanha eleitoral vão e vêm”, justificou Francisco ao jornalista do La Stampa.

O papa tem, portanto, duas reuniões marcadas com o novo presidente argentino, uma durante um encontro bilateral e outra durante a saudação protocolar às autoridades presentes em celebrações litúrgicas.

Durante a entrevista, o pontífice chegou a mencionar uma possível viagem à Argentina no segundo semestre deste ano, mas não confirmou.

“Depois há a hipótese da [viagem à] Argentina, mas por enquanto devo deixá-la entre parênteses. A organização da visita ainda não começou”, explicou o líder do Vaticano, que não visita sua terra natal há dez anos.