Reprodução: SAND/BBC Adolescente condenado na Coreia do Norte

Na Coreia do Norte, adolescentes estão sendo condenados por assistirem séries da TV sul-coreanas, conhecidas como K-dramas. O entretenimento da Coreia do Sul é proibido no país. Os jovens são submetidos a trabalhos árduos como punição.

Em imagens obtidas pela BBC Korean, os adolescentes estão algemados em frente a centenas de estudantes em um pátio ao ar livre. As fotos mostram também oficiais fardados advertindo os garotos por não "refletirem profundamente sobre seus erros".

Imagens como essas não são comuns, já que a Coreia do Norte proíbe que qualquer tipo de mídia vaze do país para o exterior.

Especula-se que a gravação teria sido distribuído na região norte-coreana para educação ideológica e servir de alerta aos demais cidadãos para não assistirem a "vídeos decadentes".

No vídeo, há um narrador comunicando a propaganda estatal. "A cultura do regime de marionetes decadente se espalhou até mesmo para os adolescentes", diz a voz. "Eles têm apenas 16 anos, mas arruinaram o próprio futuro", completa.

De acordo com a CEO da Sand (Instituto de Desenvolvimento Sul e Norte), empresa que enviou o vídeo à BBC, Choi Kyong-hui, Pyongyang vê K-dramas e K-pop como uma ameaça.

"A admiração pela sociedade sul-coreana pode levar rapidamente ao enfraquecimento do sistema... Isso vai contra a ideologia monolítica que faz os norte-coreanos reverenciarem a família Kim", disse ela.

Os norte-coreanos iniciaram o contato com o entretenimento da Coreia do Sul nos anos 2000, durante a "política de sol" do Sul, que ajudava o Norte na área econômica e humanitária.

Seul encerrou o auxílio dez anos depois, alegando que a ajuda não chegava aos norte-coreanos necessitados e que não gerou uma "mudança positiva" no comportamento de Pyongyang.