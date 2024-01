Reprodução - 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips

Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal prendeu mais um suspeito de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, no Vale do Javari em junho de 2022. A informação foi dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. "Foi preso pela Polícia Federal mais um envolvido na organização criminosa que perpetrou os homicídios contra Bruno Pereira e Dom Phillips", escreveu ele nas redes sociais.

O suspeito é o pescador Jânio de Souza, que cumpria regime semiaberto há 3 meses em Tabatinga (AM). De acordo com a PF, ele era o braço-direito de Ruben Dário Villar, o Colômbia, considerado o mandate do duplo assassinato. Ambos já foram indiciados por duplo homicídio e ocultação de cadáveres.

A PF informou que, com a prisão de Jânio, todos os envolvidos no caso ligados ao assassinato já foram detidos e, nos próximos dias, serão transferidos para presídio federal. Entre os outros presos estão: Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado; Jefferson Lima, o Pelado da Dinha; e Oseney de Oliveira, o Dos Santos.

A Polícia apurou que Souza agiu como 'informante e aliado do mandante dos homicídios', ou seja, foi ele quem contou ao grupo de assassinos sobre a travessia de Bruno e Dom pelo rio Itaquaí.

Enquanto ele está preso em Tabatinga, Colômbia está detido em Manaus "por motivo de falsificação de documentos de identidade, bem como também por ser chefe de uma organização criminosa transnacional armada, em outro inquérito que apurou pesca ilegal e contrabando", conforme nota da PF.