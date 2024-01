Reprodução / X @TVRamosAlves - 18.01.2024 Chuva em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas em todo o estado neste fim de semana. O comunicado vale principalmente para a região metropolitana da capital e o litoral.

Para esta sexta-feira (19), a previsão é de chuva forte e rajadas de vento acompanhadas de queda de granizo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

No sábado (20), a temperatura deve permanecer na casa dos 22°C, ainda com bastante chuva pela cidade. No domingo (21), o dia será nublado e com chuva fraca, com a máxima chegando a 26 graus.

No litoral, a chuva acumulada, mais especificamente na Baixada Santista, pode chegar a 200 mm em três dias. No Litoral Norte e no Vale do Paraíba, estão previstos até 180 mm.

A Defesa Civil alerta ainda para risco de deslizamentos, enchentes e quedas de árvores. Segundo o órgão, as chuvas mais intensas devem ocorrer no sábado (20). com risco de "deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte".