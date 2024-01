Reprodução: X Ataques do Paquistão no Irã

O Paquistão realizou um ataque contra o Irã na manhã desta quinta-feira (18) e deixou ao menos sete mortos. Dentre as vítimas, quatro são crianças e três são mulheres. A informação foi confirmada à AFP.

"Só posso confirmar que realizamos os bombardeios contra grupos anti-Paquistão dentro do Irã", disse um agente secreto do Paquistão à AFP.

A capital do Paquistão, Islamabade, afirmou que lançou uma "série de ataques militares de precisão altamente coordenados e especificamente direcionados" nas províncias de Sistão e Baluchistão, sudeste do Irã.

O contra-ataque paquistanês ocorre dois dias após o Irã ter bombardeado com mísseis e drones o território do Paquistão , alegando haver "alvos terroristas". Nesta semana, os iranianos também atacaram o Iraque e a Síria.

Na Síria, o governo iraniano afirmou que os alvos do ataque eram terroristas. Quanto aos mísseis lançados contra o Iraque, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que visavam 'centros de espionagem' de Israel.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão declarou que o ataque na terça-feira (16) foi como uma "violação injustificada e flagrante da soberania do Paquistão". O bombardeio iraniano deixou duas crianças mortas e outras três feridas, segundo as autoridades paquistanesas.