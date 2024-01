Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil A jornalista Patrícia Lélis

A jornalista brasileira, Patrícia Lélis, de 29 anos, fez uma postagem em seu X (antigo Twitter), se defendendo das acusações de fraude financeira feitas pela Justiça dos Estados Unidos.

Patrícia é acusada de fraudar US$ 700 mil (R$ 3,4 milhões) . As autoridades do FBI (Federal Bureau of Invetigation), o equivalente à nossa Polícia Federal, alegam que a brasileira se passava por advogada especialista em direito migratório e prometia regularizar a situação de estrangeiros no país por meio dos vistos E-2 e EB-5, que fornecem residência ou cidadania mediante investimento em empresas norte-americanas.

“Eu não devo explicações para ninguém aqui. Vocês acham que internet é feita para ser tribunal, e não assim é que as coisas funcionam”, diz Lélis em publicação na noite de terça-feira (16).

Vocês precisam entender que:

1- Twitter não é justiça.

2- Eu não devo explicações para ninguém aqui, eu nem sei quem vocês são.

3- Estou protegida em outro país, entreguei os documentos que tenho e estou sendo representada por um dos melhores advogados do país.

4- De ontem para… — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) January 16, 2024













Entenda o caso



Em um comunicado divulgado na sexta-feira (12), a Justiça estadunidense afirmou que a brasileira se passou por advogada especializada em imigração e aplicou uma fraude em clientes que chega ao valor de US$ 700 mil — R$ 3,4 milhões.

De acordo com a nota do órgão de investigação, Patrícia é acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. O nome dela foi incluído na lista de procurados do FBI.

A acusação afirma que, ao invés de usar o dinheiro no processo dos vistos, Patrícia usou o montante para reformar a casa, em Arlington, Condado na Virgínia, além de custear despesas como cartões de crédito. Ela teria fornecido, aos eventuais clientes, um número falso de processo.