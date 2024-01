Public Domain / U.S. Government Ex-presidente Donald Trump é julgado por fraude nos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump tem o apoio de 69% dos prováveis eleitores das primárias republicanas no país, de acordo com nova pesquisa divulgada pela CBS News/ YouGov.

Os resultados foram divulgados na véspera do caucus de Iowa, que acontece nesta segunda-feira (15). Hoje, os eleitores republicanos do estado se reúnem em seus distritos eleitorais no mesmo horário para ouvir discursos de representantes de campanha, preencher cédulas e assistir à contagem de votos.

O percentual atingido por Trump é o mais alto nível de apoio que ele conquistou na pesquisa CBS News/ YouGov até agora.

Depois dele, aparece o governador da Flórida, Ron DeSantis, que conta com o apoio de 14% dos prováveis eleitores das primárias. Em seguida, vem a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, com 12%, o empreendedor de tecnologia Vivek Ramaswamy, com 4%, e o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson, com 1%.

Metade dos prováveis eleitores das eleições primárias republicanas afirmaram ter certeza de quem irão votar.

O levantamento foi feito de forma on-line entre os dias 10 e 12 de janeiro, com uma amostra nacional aleatória de 2.870 adultos, incluindo 786 prováveis eleitores das primárias republicanas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

A pesquisa usa o termo "prováveis eleitores" porque o voto não é obrigatório nos Estados Unidos.