Reprodução: Flicker - 25/04/2023 Ron DeSantis





O governador Ron DeSantis, do estado da Flórida, está em busca da indicação do Partido Republicano para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele adotou uma abordagem retórica contundente em relação aos imigrantes brasileiros nos EUA como parte de sua estratégia para conquistar o apoio dos eleitores conservadores.

“Se você está no Brasil, você não tem o direito de vir para este país”, declarou, em entrevista à rádio WGIR, de New Hampshire. “As pessoas vêm porque o povo americano acha que é do nosso interesse receber pessoas”.

DeSantis tem feito declarações firmes sobre imigração, reforçando sua postura rigorosa no tema e buscando atrair aqueles que compartilham de sua visão. Sua retórica visa estabelecer contrastes com o ex-presidente Donald Trump, buscando apresentar uma postura ainda mais assertiva.

Em seus pronunciamentos, DeSantis agrupou o Brasil e a Polônia, afirmando que cidadãos desses países não seriam bem-vindos nos EUA sob sua administração. Sua proposta inclui a implementação de um sistema de imigração com foco nas habilidades e qualificações dos imigrantes, inspirado nos modelos adotados por Canadá e Austrália.





Caso seja eleito, DeSantis se compromete a não oferecer anistia para imigrantes em situação irregular e planeja restringir a extensão de cidadania para familiares. Ele tem tomado medidas rigorosas para combater a entrada ilegal de pessoas no estado da Flórida, incluindo o envio de militares à fronteira sul e a deportação de indivíduos sem documentação adequada.

“Um cidadão americano deve trazer ou cônjuge ou filhos estrangeiros. Mas trazer esses primos, tios e tal não é o caminho. Vamos nos livrar disso e nos concentrar mais nas necessidades dos americanos”, completou.

DeSantis pretende superar a postura de Trump e adotou o slogan "Sem Desculpas" para sua plataforma anti-imigração, refletindo sua abordagem mais rígida e alinhada com os princípios conservadores. Sua busca pela indicação republicana coloca a imigração no centro do debate político nos EUA.