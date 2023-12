Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Uma ambulância em Gaza transportando feridos de Gaza para o Hospital AL Shefa' em Gaza

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta quinta-feira (28) que a população da Faixa de Gaza corre "grave perigo" em virtude da guerra entre Israel e Hamas .

Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, sublinhou que apenas 15 dos 36 hospitais do enclave palestino estão funcionando a plena capacidade.

Duas unidades receberam suprimentos no início da semana.

"Medidas urgentes devem ser tomadas para aliviar o grave perigo que a população de Gaza enfrenta e que põe em risco a capacidade dos trabalhadores humanitários de ajudar as pessoas com ferimentos terríveis, fome aguda e em sério risco de doenças", disse a autoridade.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), por sua vez, afirmou que 40% da população de Gaza corre sérios riscos de passar fome. O órgão acrescentou que um cessar-fogo humanitário é a "única esperança".

O Exército de Israel anunciou hoje o falecimento de mais três soldados, mortos em combate no enclave. O número de óbitos de militares israelenses subiu para 167.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que ao menos 50 palestinos morreram em ataques israelenses em Beit Lahia, Khan Younis e Al-Maghazi.





Embaixador israelense em Roma

O governo italiano está preocupado com Benny Kashriel, que é um dos candidatos a ser o novo embaixador de Israel em Roma, tanto que o país não deverá aprovar sua escolha.

O jornal Times os Israel menciona um "desconforto" do executivo italiano com o diplomata, principalmente pelos laços estreitos que possui com o movimento de colonos.

O governo de Giorgia Meloni, inclusive, enviou nos últimos meses "mensagens informais" para Israel com o objetivo de expressar sua preocupação em relação ao assunto.