Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 A severa destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

Nas últimas 24 horas, ao menos 195 pessoas morreram e outras 325 ficaram feridas devido aos ataques do exército israelense na Faixa de Gaza. A maioria das vítimas são crianças e mulheres, de acordo com fontes ligadas à saúde informaram ao Diário de Notícias português nesta quinta-feira (28). A contraofensiva israelense começou após o ataque surpresa do Hamas contra Israel no início de outubro, quando cerca de 1.200 pessoas morreram.

Os bombardeios das forças de Israel atingiram Deir al-Balah e o campo de refugiados Maghazi, segundo a imprensa palestina Wafa . Os dois locais ficam próximos a um enclave costeiro. Relatos de moradores também indicam que houve um ataque a um carro que transportava pessoas feridas.

No centro de Gaza, outra investida israelense teria deixado ao menos sete mortos em um campo de refugiados de Nuseirat. No Sul, Khan Yunis foi alvo de bombardeios aéreos e de artilharia, que deixaram dezenas de mortos.

Além disso, na última quarta (27), cerca de 30 pessoas foram mortas após um ataque das Forças de Defesa de Israel (FDI) perto de um hospital do território palestino.

De acordo com a imprensa palestina, cerca de três ataques na mesma região foram registrados em um intervalo de uma hora.