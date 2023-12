Reprodução: Instagram Irfaan Ali, presidente da Guiana

O presidente da Guiana, Irfaan Ali , afirmou que ceder Essequibo é 'inegociável'. Ele irá se reunir com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na próxima quinta-feira (14) em São Vicente e Granadinas, para discutir a crise entre os países.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado para o encontro para atuar como observador, segundo o governo guianês.

Irfaan disse ao Jornal Nacional, da TV Globo, que não negociará Essequibo com Maduro e dirá isso a ele no dia do encontro. O guianês afirmou ainda que contestações sobre o domínio do território devme ser apresentada ao Tribunal Internacional de Haia.

Nicolás Maduro disse ser necessário "sentar e conversar" com a Guiana e com a ExxonMobil - petroleira que tem campos na região. Horas depois, o presidente da Guiana disse que não se opõe a dialogar.

As declarações aconteceram após Maduro falar por telefone com Lula . Na ligação, o presidente brasileiro pediu o diálogo entre os dois países sul-americanos e se disse preocupado, em uma intermediação que vinha sendo esperada ao longo da semana.

A Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e a Caricom (Comunidade do Caribe) serão os mediadores da reunião entre os líderes da Guiana e da Venezuela.