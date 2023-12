Fernando Frazão/Agência Brasil - 05/11/2023 Reaplicação do Enem começa hoje

Nesta terça-feira (12) começa o primeiro dia de reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 para os candidatos que não puderam realizar a prova nos dias 5 e 12 de novembro. Além de hoje, a reaplicação também acontece na quarta (13).

A reaplicação da prova é válida apenas para os candidatos que comprovaram que estavam com doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos para chegar ao local da aplicação, além das pessoas privadas de liberdade.

As doenças que foram consideradas justificáveis para a reaplicação do Enem são:



Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Varíola dos macacos (monkeypox, mpox);

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela; e

Covid-19.

Já entre os problemas de infraestrutura ou logísticos, foram consideradas situações como falta de energia elétrica no local de prova, erro de aplicação, desastres naturais que impeçam a realização do exame ou falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 93.620 pessoas estão inscritas nessas situações, sendo 84.169 alunos do Enem PPL (adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade) e 9.451 reaplicações.

Os motivos das reaplicações não foram divulgados, mas, segundo o Inep, 50 mil alunos foram alocados em pontos distantes das suas casas.

Na terça-feira, os candidatos enfrentarão a prova de Redação e 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, abrangendo Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação, além de 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, envolvendo História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Já na quarta, as provas contemplarão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

A aplicação deve começar, nos dois dias, às 13h30 do horário de Brasília. No primeiro, a prova se encerra às 19h e, no segundo, às 18h30.

O gabarito oficial será divulgado em 27 de dezembro na seção Provas e Gabaritos do Portal do Inep, enquanto o resultado final estará disponível na página do participante em 16 de janeiro de 2024.