Reprodução Segundo grupo de reféns foi libertado nesse sábado (25) pelo Hamas

Os nomes e idades dos 13 reféns israelenses libertados pelo Hamas na noite desse sábado (25) após o acordo de trégua temporária entre o grupo extremista islâmico foram publicados. As informações foram divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro israelense e o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas.

Confira os nomes:

Shoshan Haran, 67

Shiri Weiss, 53

Sharon Avigdori, 52

Adi Shoham, 38 anos

Maya Regev, 21 anos

Noga Weiss, 18 anos

Noam Ou, 17

Alma Ou, 13

Hila Rotem, 13

Noam Avigdori, 12 anos

Emily Hand, 9

Naveh Shoham, 8

Yahel Shoham, 3

O pai de Noam e Alma Or, Dror Or, ainda está sob posse do Hamas na Faixa de Gaza, informaram as autoridades israelenses. A mãe das crianças morreu durante os ataques do grupo em 7 de outubro, que deram início ao conflito.

A mãe de Hila Rotem Raaya Rotem, também continua detida em Gaza. Os outros quatro reféns soltos ontem que não estão na lista são cidadãos tailandeses.

O grupo de reféns passou por uma avaliação médica inicial e um civil foi transferido para um hospital. Os demais também foram encaminhados a unidades de saúde.

Nesse sábado, após impasse, o Hamas libertou 13 reféns israelenses e quatro estrangeiros, segundo o Catar. O grupo de 17 pessoas já está em Israel, de acordo com o governo.

No primeiro dia, nessa sexta (24), o grupo libertou 25 reféns, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al Ansari. Como parte da negociação, Israel havia soltado 39 palestinos.

Além da troca de reféns por prisioneiros, o acordo também inclui um cessar-fogo de quatro dias na Faixa de Gaza, iniciado nessa sexta.

Apesar da trégua, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Avichay Adraee, disse que "a guerra ainda não acabou", afirmando que a "pausa humanitária é temporária", em vídeo publicado nas redes sociais.

Ontem, a libertação dos reféns sofreu atraso porque, segundo a Brigada Izz el-Deen al-Qassam, braço armado do Hamas, Israel não estaria cumprindo com os termos do acordo de trégua do conflito. Depois, eles conseguiram voltar a negociar e dar continuidade ao combinado.