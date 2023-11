PDT.org/Reprodução Carlos Lupi, presidente do PDT





O PDT fará seu 6° Encontro Regional neste sábado (25) para debater quais projetos o partido apresentará nas cidades do país nas eleições de 2024. Essa será a terceira vez que ocorrerá reunião no Sudeste – as duas primeiras foram em Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

O partido terá cinco Grupos de Trabalho – Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade; Cidades, Governança e Inovação; Saúde e Seguridade Social; Trabalho, Emprego e Renda; Educação e Cidadania – com o objetivo de ter orientações para entregar aos gestores pedetistas nos municípios.

O PDT tem a intenção de lançar candidaturas próprias em Belo Horizonte, com Duda Salabert, e Rio de Janeiro, com Marta Rocha. Em São Paulo, o planejamento inicial era lançar José Luiz Datena, mas o apresentador se desfiliou da sigla e deve ir para o PSB.





O encontro é organizado pela Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini e terá a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e do presidente nacional da FLB-AP e secretário-geral nacional do PDT, Manoel Dias. Além de lideranças e dirigentes do PDT/SP, participarão líderes dos movimentos de base do PDT, parlamentares federais e estaduais, prefeitos, vereadores e a militância da região.

O Encontro Regional terá como local a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), a partir das 8h30.