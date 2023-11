Reprodução / Reuters - 25.11.2023 Caminhões com ajuda humanitária entrando em Gaza

A Brigada Izz el-Deen al-Qassam, braço armado do Hamas, disse que a libertação dos reféns que estão sob posse do grupo extremista islâmico sofreu atraso porque Israel não cumpriu com os termos do acordo de trégua do conflito.

De acordo com o jornal Al Jazeera , do Catar, o Hamas teria dito que Israel precisa permitir a entrada de caminhões com ajuda humanitário no norte de Gaza, além de precisar aderir aos "critérios" que foram pontuados no acordo de cessar-fogo temporário para soltar os prisioneiros palestinos.

Neste sábado (25), a expectativa era de que mais 13 reféns fossem libertos, mas o Hamas decidiu adiar a entrega.

A trégua acordada na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas entrou em vigor desde as 7h (hora local, 12h em Brasília) dessa sexta-feira (24). Conforme a negociação, eles estão fazendo troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. A previsão é que o acordo dure quatro dias.



O acordo inicial prevê a liberação de 50 reféns em troca de 150 presos palestinos. Nessa sexta, o primeiro grupo com 24 reféns foi liberado e, em troca, Israel soltou 42 prisioneiros.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), aproximadamente 200 caminhões com ajuda humanitária devem entrar na Faixa de Gaza neste sábado (25). Outros 200 veículos com suprimentos entraram no enclave na véspera por meio da passagem de Rafah, que conecta Gaza com o Egito.