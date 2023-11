Reprodução/redes sociais Javier Milei e Sergio Massa

O segundo turno das eleições presidenciais na Argentina acontecem neste domingo (19). Disputam o pleito o atual ministro da Economia e integrante da coalizão Unión por la Patria, Sergio Massa , e o deputado de extrema-direita, Javier Milei , da coalizão Libertad Avanza .

O resultado da eleição sai no mesmo dia, após às 18h. A posse do novo presidente será realizada em 10 de dezembro.



Primeiro turno

No primeiro pleito, realizado no dia 22 de outubro, Sergio Massa (centro-esquerda), alcançou 36,55% dos votos. O líder ultraliberal Javier Milei teve 30,06%.

A Argentina também escolheu 130 dos 257 integrantes da Câmara dos Deputados e 24 dos 72 senadores naquele domingo.



Pesquisa eleitoral

Na última pesquisa divulgada, o ultraliberal Milei aparece à frente com uma leve vantagem após receber apoio da candidata Patrícia Bullrich, que ficou em 3º no primeiro turno com 23% dos votos.

A sondagem de segundo turno da AtlasIntel, divulgada nesta sexta (10), por exemplo, mostra um cenário de estabilidade em relação à semana passada, com 52,1% das intenções de voto para Milei e 47,9% para Massa, com margem de erro de um ponto percentual.

Pelo levantamento da Analogias, realizado entre 1 e 3 de novembro, Massa aparece na frente com 42,4% das intenções de voto, enquanto Milei alcança 39,7%, com margem de erro de 2,4% para mais ou menos.

Na semana que antecede as eleições, a legislação da Argentina não permite que novas pesquisas sejam divulgadas.

No último debate, ocorrido no dia 12 de novembro, os candidatos entraram em conflito em relação ao Brasil, seu segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China, que também foi alvo de divergência.

Milei já defendeu que as relações com "países comunistas", como classifica o Brasil, devem ser restritas. Massa disse que a medida traria ainda mais desemprego para os argentinos e que "a política exterior não se pode ser regida por caprichos".