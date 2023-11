Pixabay Chuva de meteoros

Uma chuva de meteoros Leônidas irá acontecer na madrugada deste sábado (18). O fenômeno astronômico poderá ser visto a partir de 1h da manhã e com mais intensidade entre 3h e 5h. Ele poderá ser visto a olho nu em regiões mais interioranas, já os centros urbanos terão visibilidade reduzida.

O fenômeno ocorre todo ano e está associado ao cometa Tempel-Tuttle, que dá voltas em torno do Sol a cada 33 anos e cede as partículas que compõem a Leônidas.

As chuvas de meteoros, na maioria das vezes, não representa riscos à Terra. Isso porque as partículas dos cometas se destroem quando entram em contato com a atmosfera.

Durante a Leônidas, existem entre 10 e 15 meteoros por hora, e três ou quatro bolas de fogo por minuto.

Para conseguir registrar o fenômeno, a Nasa recomenta o uso de uma câmera com foco manual, uma lente grande angular e um tripé com um cabo de liberação do obturador ou cronômetro embutido.