FOTO: Arquivo Pessoal Márcio Rodrigues da Silva

Um empresário brasileiro, Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, desapareceu durante uma viagem a negócios para a Suíça. Ele é de Itupeva, interior de São Paulo, e viajou ao país europeu no dia 7 de novembro.

Segundo a família, Márcio viajou para assinar uma documentação sobre um investimento realizado pela internet e precisava ser feito em Zurique, capital da Suíça. Ele atua no ramo de produtos terapêuticos.

O empresário desapareceu após ele avisar que iria se encontrar com um grupo de pessoas da empresa de Zurique.

De acordo com a esposa de Márcio, Ana Lúcia da Silva, o marido estava desconfiado e relatou à mulher achar que havia "caído numa cilada". Ele enviou um áudio para ela e fotos do aeroporto no dia 8 de novembro, ao pousar.

"Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito", disse na mensagem obtida pela TV Tem.

Após o envio desta mensagem, Márcio não foi mais localizado.

Ana fez um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi enviado à Polícia Civil e que a investigação acontece junto da Interpol.

Até esta sexta-feira (17), não houve mais atualizações sobre o desaparecimento.