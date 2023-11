Redes sociais O tremor de magnitude 6,7 durou alguns segundos

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu as Filipinas na manhã desta sexta-feira (17). O USGS, serviço de monitoramento sísmico dos Estados Unidos , informou que o epicentro do tremor foi na costa da região de Mindanao, a 30 quilômetros de Sarangani, Davao Ocidental. Segundo o Phivolcs (Instituto de Vulcanologia Sismologia das Filipinas), o ápice do terremoto foi de 7,2 pontos.

O terremoto estremeceu um shopping center, durando alguns segundos. Nas redes sociais, foram relatados episódios das pessoas presas no interior do shopping, que estava com partes do teto caindo.

No aeroporto da cidade de General Santos, passageiros relataram nas redes que tiveram que evacuar para a pista, segundo informou a SFGate.

Segundo as autoridades filipinas, não houve vítimas até o momento. Entretanto, moradores das regiões afetadas foram alertados para ficarem atentos a possíveis danos e tremores secundários. A informação é do jornal PhillStar.

Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, o tremor começou a uma profundidade de 10 quilômetros no fundo do mar. Vale ressaltar que os terremotos com maior potencial destrutível possuem um epicentro mais superficial.

Ainda que o epicentro tenha acontecido no fundo do mar, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico descartou a possibilidade de um maremoto ou tsunami.

A ilha de Mandanao é conhecida por ser a segunda maior ilha das Filipinas, com mais de 26 milhões de pessoas. Ela está localizada no "Anel de Fogo do Pacífico", o que significa que está suscetível a presença frequente de terremotos e erupções vulcânicas. Dos 300 vulcões existentes no país, 24 seguem ativos.