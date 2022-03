REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Terremoto atinge Filipinas

A agência dos Estados Unidos que monitora eventos sísmicos (USGS) anunciou que um terremoto de magnitude 6,7 atingiu as Filipinas neste domingo (13). O epicentro foi na ilha principal de Luzon, a uma profundidade de 33 quilômetros. A entidade diz que não há alerta de tsunami.

A região do pacífico onde se localiza o arquipélago das Filipinas conta com intensa atividade sísmica. A região está situada no famoso Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de encontro de placas tectônicas que afeta praticamente toda a costa do oceano.

Ainda não há relatos de feridos e da destruição causada pelo terremoto. Entretanto, um terremoto dessa magnitude é capaz de causar danos em edifícios e destruição de construções frágeis. Até hoje, o terremoto mais agressivo foi registrado no Chile, em 1960, com registro de até 9,5 graus de magnitude na Escala Richter .