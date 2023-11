Reprodução Victoria Villarruel, candidata a vice-presidenta da Argentina na chapa de Javier Milei





Ao final de uma entrevista concedida pelo partido A Liberdade Avança, a apenas quatro dias do segundo turno de uma das eleições presidenciais mais acirradas e polarizadas da história recente , a candidata a vice-presidente da Argentina na chapa de Javier Milei , Victoria Villarruel, criou uma enorme discussão e forte reação política ao afirmar que o país só sairá da crise econômica que enfrenta com “uma tirania”.

“Me surpreende que [Sergio] Massa esteja incendiando tudo e pretenda assumir o poder no dia 10 de dezembro. Então, que país você quer assumir? Um país devastado. E como você acha que poderá resolver isso se não for com uma tirania?”, disse Victoria Villarruel aos apresentadores de um programa televisivo do canal do grupo La Nación.

Reprodução/redes sociais Javier Milei e Sergio Massa, adversários na disputa eleitoral da Argentina





Milei e Villarruel concorrem contra o atual ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa , que é um peronista, com visão política alinhada à centro-esquerda (visto que o Peronismo é um movimentopolítico muito amplo).

Embora não tenha impactado os apresentadores do programa, a palavra “tirania” saindo da boca de uma candidata a vice-presidente num país que enfrentou uma ditadura militar duríssima causou muito “rebuliço” nas redes sociais e meios de comunicação tradicionais do país vizinho.

Decile NO a la tiranía.

Decile NO a milei y a villaruel pic.twitter.com/TrvZRzJMDB — UnCampi 🐼 (@UnCampi) November 15, 2023







O jornalista Jorge Rial, da Rádio 10, foi um dos primeiros a criticar a fala de Villarruel ao afirmar que a declaração dela agora deu “nomes aos bois” ao falar em “tirania”.

Outros políticos alinhados ao Peronismo, como o ministro de Transporte da província de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, chamou a afirmação de Villaruel de “barbaridade” alegando que é ela que realmente tem “um plano de governo”.

Um dos motivos é o crescimento, dentro e fora da Argentina, de uma campanha que associa uma eventual de Milei e Villaruel a um risco para o Estado Democrático de Direito na Argentina.





Vale destacar que além de se declarar um “anarcocapitalista”, Milei admira figuras como o ex-presidente estadunidense Donald Trump , e que os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), viajaram à Argentina com custos (mais de R$ 12 mil ) bancados pela Câmara - ou seja, dinheiro público - para apoiar a campanha de Milei na reta final do primeiro turno.

A reclamação sobre a fala da candidata a vice não se deu apenas no núcleo político do eleitorado de Sergio Massa. Até alguns antigos aliados de Milei, como o advogado Carlos Maslatón - apoio de suma importância para Milei desde 2021 - repudiou a fala de Villaruel.

Villarruel promueve una tiranía para la Argentina. Lo dice directo y acorde a mis advertencias. Si ganan las elecciones impondrán estado de sitio con presos políticos o activarán escuadrones de la muerte. pic.twitter.com/8CtN9CpmFH — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton)