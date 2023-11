Forças de Defesa de Israel - 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

As Forças Israelenses alertaram nesta quinta-feira (16) que os moradores do sul de Gaza que deixem suas casas. A ordem foi destinada para as cidades de Bani Shuhaila, Khuzaa, Abassan e Qarara. Elas estão próximas a Khan Younis , município que abrigou milhares vindos do norte.

Antes do conflito entre Israel e Hamas , o sul de Gaza tinha cerca de 100 mil habitantes. Agora, estima-se que o número tenha lotado as cidades com os cidadãos que fugiram de onde estavam ocorrendo os bombardeios.

Esta é a primeira vez que Israel fala para evacuarem o sul da região de Gaza. Antes, o local era considerado seguro para os civis e não tinha expectativa de incursão terrestre por parte dos militares israelenses.

Os moradores do sul foram avisados por folhetos que diziam: “Os atos do Hamas exigem que as forças de defesa ajam nas áreas de sua residência. Para sua segurança, você precisa sair de casa imediatamente e ir para abrigos conhecidos.”

Logo após o início da guerra, Israel só havia ordenado que os moradores do norte evacuassem a região antes deles iniciarem a incursão por terra .

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), milhares de pessoas se deixaram o norte para ir o sul a pé. A instituição calcula que mais dede 2,3 milhões de civis foram deslocados desde o começo do conflito.