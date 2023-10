Reprodução / Forças de Defesa de Israel - 26.10.2023 Operação por terra na Faixa de Gaza

Em incursão terrestre no norte de Gaza nesta quinta-feira (26), as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram ter atingido 250 alvos do Hamas na região, incluindo um lançador de mísseis que estava escondido ao lado de uma mesquita e de uma creche.

Tanques e tropas israelenses começaram uma operação por terra em um 'ataque direcionado' em Gaza durante a última noite. Entre os locais atingidos estão infraestruturas do Hamas, centros de comando, túneis e lançadores de foguetes.

De acordo com as FDI, os lançadores de foguetes foram "colocados no coração de áreas civis que dispararam contra o território israelense durante a guerra". Os militares ainda disseram, segundo o jornal Times of Israel , que as forças da Marinha atacaram uma posição de lançamento de mísseis do Hamas em Khan Yunis.

Conforme as FDI, o local de lançamento do míssil abatido estava "localizado ao lado de uma mesquita e de um jardim de infância, o que é mais uma prova de que o Hamas utiliza deliberadamente locais civis para fins terroristas".

De acordo com as FDI, os militares também conseguiram deter 46 membros do grupo extremista islâmico em operações na Cisjodânia.

Entre os alvos da ação estão, segundo as FDI, estão células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque. A Defesa de Israel afirmou que as operações foram feitas como "preparação para as próximas fases de combate".