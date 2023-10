Reprodução / GloboNews - 13.10.2023 Faixa de Gaza

Dezesseis brasileiros chegaram neste sábado (14) à cidade de Khan Younes, no sul da Faixa de Gaza, e estão hospedados no prédio de uma família palestina brasileira. O grupo estava até a manhã de hoje em uma escola católica na região da Cidade de Gaza, aguardando o início da operação de repatriação. A travessia chegou a ser suspensa pelo Itamaraty por motivos de segurança, mas o agravamento da situação do conflito fez com que o transporte ocorresse em caráter emergencial.

A segunda etapa da operação é a passagem para o Egito por Rafah. De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, ainda não há data prevista para essa travessia. De Rafah, 22 brasileiros irão para um aeroporto onde serão resgatados por um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). Do total de 22 pessoas que desejam evacuação, 14 são crianças, 8 são mulheres e 6 são homens adultos.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o Egito aceitou receber os brasileiros que querem sair da Faixa de Gaza. Em confirmação nessa sexta-feira (13), ele havia dito que eles sairiam da região ainda hoje pela passagem de Rafah.

O governo brasileiro disse ter contratado um ônibus para fazer o transporte desse grupo de brasileiros até a fronteira egípcia e aguardava a liberação pela passagem de Rafah pelo país.

“[Os cidadãos brasileiros] sairiam neste ônibus, que os transportará sábado. O que nós propusemos é que saíssem e fossem levados para um aeroporto, uma localidade muito próxima da fronteira, onde um avião da Força Aérea Brasileira, estará esperando”, afirmou Vieira após uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Os ônibus que fizeram esse transporte chegaram ao abrigo onde eles estavam ainda na noite dessa sexta (13), mas a embaixada brasileira na Palestina considerou que era muito arriscado começar esse deslocamento, devido a uma série de bombardeios que estavam sendo feitos por Israel.

O grupo estava abrigado na escola Rosary Sisters School, ao norte de Gaza, e precisa chegar à cidade de Khan Younes, no sul.

Assim que chegarem no local, eles deverão aguardar para embarcar no avião enviado pelo governo brasileiro para resgatá-los e trazê-los para o Brasil.

Conforme a Associated Press e a rede de TV Al-Jazeera, integrantes de negociações entre Egito, Israel e Estados Unidos afirmaram que as partes chegaram a um acordo para abrir a fronteira entre o sul de Gaza e o Egito

Segundo os relatos, a fronteira ficará aberta entre meio-dia e 17h do horário local (das 6h às 11h no horário de Brasília).

Segundo a CNN Internacional, o Ministério da Defesa de Israel anunciou a abertura da passagem entre Gaza e Rafah. Somente cidadãos estrangeiros poderão usar essa via de passagem, conforme o que foi acordado.

— Com informações de Agência Brasil