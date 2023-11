Reproduçao/Ministério da Defesa da Rússia/Reuters Míssil Bulava disparado por submarino nuclear russo

A Rússia obteve sucesso no primeiro teste de um míssil nuclear desarmado, disparado pelo submarino Imperador Alexandre 3º. O teste aconteceu no mar Branco, no Ártico e atingiu um alvo localizado há 5.500 km de distância, localizado em Kamtchatka, no extremo oriente russo.

O submarino Imperador Alexandre 3º é a mais nova embarcação desenvolvida pelo exército russo e servirá como base para submarinos nucleares na próxima década. Mais três submarinos estão em construção e outros dois são planejados.

O novo submarino consegue transportar até 16 mísseis Bulava, o lançado neste domingo. Cada míssil pode transportar até seis ogivas nucleares de 150 quilotons cada por uma distância de 8.000 km. Para efeito de comparação, a bomba atômica que atingiu Hiroshima em 1945 possuía 15 quilotons.

Ainda neste Domingo, a China deve realizar um teste com um submarino de propulsão nuclear, seguida da França, que possui um teste programado para a próxima quarta-feira dia 8.

Divulgação Aviadora de 1ª Classe Kadielle Shaw/Força Espacial dos EUA A Força Aérea dos Estados Unidos voltou a testar um míssil de longo alcance com capacidade nuclear, de acordo com o Comando de Ataque Global da Força Aérea. Foi no dia 6/9 de 2023

Os testes ocorrem após os Estados Unidos anunciarem o fracasso do lançamento do míssil Minuteman-3, modelo disparado de silos terrestres. O artefato apresentou uma falha no sistema de guiagem e foi destruído sobre o oceano Pacífico. Esse é o quarto lançamento dos Estados Unidos que apresenta um defeito: Em 2011 e 2018, dois mísseis foram destruídos no ar e, em 2022, um lançamento foi abortado.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, as relações entre Rússia e Estados Unidos estão “abaixo de zero”. Na última semana, Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou a saída do país do acordo que bania testes nucleares.

A relação entre os países está estremecida desde que os EUA saíram de dois tratados desenhados para evitar um conflito atômico.

Esses testes estremecem ainda mais a aflição entre os países por conta dos confrontos entre Rússia e Ucrânia no leste europeu o conflito entre Israel e Hamas .

Há duas semanas, tanto a Otan [aliança militar ocidental] quanto a Rússia fizeram suas simulações anuais de ataques nucleares uns contra os outros, e os EUA divulgaram querer desenvolver uma nova bomba atômica tática.