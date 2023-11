Site oficial / Reprodução Autódromo de Interlagos





Durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo (5), a Polícia Civil efetuou a prisão de 10 foragidos da Justiça.

As prisões, realizadas pela Divisão Especial de Atendimento ao Turista (Deatur), envolveram indivíduos procurados por condenações relacionadas a crimes, incluindo casos de pedofilia.

A operação que resultou nas prisões dos foragidos foi possível por conta do cruzamento de dados entre a Secretaria da Segurança Pública e a organização do evento, com o auxílio de algoritmos que identificaram os suspeitos no meio do público.

Um dos homens capturados, condenado por estupro de vulnerável, foi detido enquanto trabalhava em uma empresa de limpeza contratada para prestar serviços no evento esportivo.

Apesar da colaboração da Interpol para identificar pendências criminais de público estrangeiro, todas as prisões realizadas até o momento envolveram cidadãos brasileiros.

Os indivíduos detidos foram encaminhados para audiências de custódia, onde aguardarão as decisões do Poder Judiciário.





Além disso, a Polícia Militar realizou operações preventivas no entorno do Autódromo de Interlagos com o objetivo de reduzir a criminalidade, montando um cinturão de segurança no local com 1,3 mil policiais militares, a fim de assegurar a integridade do evento e dos espectadores.

Não foram fornecidas informações sobre prisões relacionadas a dívidas de pensão alimentícia, que não são consideradas crimes e podem ser usadas para inflar as estatísticas de operações policiais.