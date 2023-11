SATELLITE IMAGE ©2023 MAXAR TECHNOLOGIES Cidade de Gaza

Pelo menos 51 palestinos foram mortos em um ataque aéreo israelense no campo de refugiados de Al-Maghazi à meia-noite, horário local, no sábado (4), no centro da Cidade de Gaza, de acordo com a agência de notícias oficial da Palestina, WAFA.

A agência diz que aviões de guerra israelitas atacaram a casa da família Sam'an no campo de Al-Maghazi, deixando dezenas de feridos. A WAFA acrescentou que a maioria das vítimas eram crianças e mulheres.

O bombardeio israelense ainda causou graves danos às casas e infraestruturas vizinhas.

O Ministério da Saúde na Faixa de Gaza informou neste domingo (5) que o número de mortos pelo conflito entre Israel e o grupo armado palestino Hamas subiu para 9.770 no enclave. Destes, 4.880 são menores de 18 anos. Além disso, 26 mil pessoas ficaram feridas pela guerra.

Em Israel, o número de mortos segue estacionado em 1.405, dos quais 346 são soldados. Já o número de feridos está em 5.600.