Walid Nabahin/Oxfam - 23/10/2023 O mercado comercial no campo de refugiados de Nusairat, na cidade de Gaza, que foi bombardeado por ataques aéreos israelenses em 21 de outubro.

As autoridades de Israel informaram nesse domingo (30), que o grupo extremista Hamas mantém 239 reféns. No último balanço, haviam 234 reféns. No sábado (28), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou uma incursão terrestre na Faixa de Gaza para “destruir as capacidades do Hamas e trazer nossos cidadãos de volta para casa”.

Nesta segunda-feira (30), o Exército de Israel afirmou ter atingido 600 alvos do Hamas através das operações terrestres.

Na semana passada, um integrante do Hamas afirmou que os reféns capturados em Israel só serão libertados após um acordo de cessar-fogo .

Até o momento, o Hamas libertou duas reféns estadunidenses, mãe e filha. Na segunda-feira (23), mais duas mulheres foram libertas: Nurit Cooper, de 79 anos, e Yocheved Lifshitz, de 85.

O confronto, iniciado em 7 de outubro , já deixou mais de 9,4 mil pessoas mortas. O Ministério da Saúde palestino já contabiliza mais de 8 mil mortos desde o início da guerra. Além disso, a pasta registra mais de 20 mil feridos. Entre os israelenses, são 1,4 mil mortos e 5,4 mil feridos.