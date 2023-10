Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 A destruição foi causada pelos ataques aéreos israelenses no bairro de Al Remal, no centro da Cidade de Gaza

Um integrante do Hamas afirmou que os reféns capturados em Israel só serão libertados após um acordo de cessar-fogo. Segundo as autoridades israelenses, o grupo extremista sequestrou 224 pessoas. A informação foi noticiada pelo jornal russo "Kommersant".

O membro da organização radical se apresentou como Abu Hamid e faz parte de um grupo do Hamas que visita Moscou, capital da Rússia .

Ainda segundo o integrante, 50 reféns morreram após um bombardeio de Israel. Hamid afirmou ainda que é preciso localizar todas as pessoas, porque várias facções capturaram civis em Israel, desde o início do ataque sem precedentes do grupo no território israelense, no dia 7 de outubro .

“Eles capturaram dezenas de pessoas, a maioria delas civis, e precisamos de tempo para encontrá-las na Faixa de Gaza e, depois, libertá-las”, disse Hamid.

Na quinta-feira (26), familiares de reféns e desaparecidos desde 7 de outubro, se reuniram em Tel Aviv, capital financeira de Israel, para mandar uma mensagem ao governo do premiê Benjamin Netanyahu: "Nossa paciência acabou. Tragam os reféns de volta, agora!"

Até o momento, o Hamas libertou duas reféns estadunidenses, mãe e filha . Na segunda-feira (23), mais duas mulheres foram libertas : Nurit Cooper, de 79 anos, e Yocheved Lifshitz, de 85.

O confronto já deixou mais de 8,5 mil pessoas mortas. O Ministério da Saúde palestino já contabiliza mais de 7,1 mil mortos desde o início da guerra. Além disso, a pasta registra mais de 19 mil feridos. Entre os israelenses, são 1,4 mil mortos e 5 mil feridos.