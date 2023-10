Reprodução Praça Vermelha, em Moscou, na Rússia

A Rússia informou nesta quinta-feira (26) que discutiu em um encontro com o Hamas, em Moscou, a questão da liberação dos reféns e evacuação dos russos da Faixa de Gaza.

A declaração foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores: "Um membro do gabinete político do movimento de resistência islâmico Hamas, Abu Marzuk, está em Moscou".

Segundo a agência de notícias Tass , a delegação palestina encontrou o vice-ministro das Relações Exteriores, Mikhail Bogdanov, enviado especial da Rússia para o Oriente Médio e a África.

No encontro foi discutida "a liberação imediata dos reféns estrangeiros na Faixa de Gaza e a questão da garantia de evacuação dos cidadãos russos e estrangeiros do território do enclave palestino".

Em reação, o porta-voz da chancelaria israelense escreveu, nas redes sociais: "Hamas é uma organização terrorista pior que o ISIS [Estado Islâmico]. Israel condena o convite de representantes do Hamas a Moscou. Um ato de apoio ao terrorismo que legitima as atrocidades. Pedimos ao governo russo que expulse os terroristas imediatamente".





Reféns

Também nesta quinta-feira, centenas de familiares de reféns e desaparecidos desde 7 de outubro se reuniram em Tel Aviv para mandar uma mensagem ao governo de Benjamin Netanyahu: "Nossa paciência acabou. Tragam os reféns de volta, agora!".

"Pedimos que o governo fale conosco neste noite e nos diga como pretende trazê-los de volta. Estamos intensificando a luta, não esperaremos mais para sermos guiados", disse Meirav Leshem Gonen, mãe de uma jovem raptada.