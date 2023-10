Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Destruição foi causada pelos ataques aéreos israelenses no bairro de Al Remal, no centro da Cidade de Gaza

O escritório de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta sexta-feira (27) estar preocupado com a ocorrência de crimes de guerra no conflito entre Israel e Hamas.



"Estamos preocupados com o fato de estarem sendo cometidos crimes de guerra. Estamos preocupados com a punição coletiva dos habitantes de Gaza em resposta aos ataques atrozes do Hamas, que também equivaleram a crimes de guerra", disse a porta-voz Ravina Shamdasani, em entrevista coletiva em Genebra.

Shamdasani disse que, apesar da preocupação, cabe a um tribunal independente decidir se crimes de guerra estão sendo cometidos.

Segundo ela, a "nenhum lugar é seguro em Gaza", e obrigar os palestinos a evacuarem áreas enquanto um cerco total é imposto, como ordenou Israel, "levanta sérias preocupações sobre a transferência forçada, que é um crime de guerra".

"O uso de armas explosivas por Israel com efeitos de ampla área em áreas densamente povoadas causou grandes danos à infraestrutura civil e perda de vidas civis que, ao que tudo indica, é difícil de conciliar com o direito humanitário internacional", acrescentou ela, afirmando que a "punição coletiva" de Israel contra a população de Gaza é um crime de guerra e "deve cessar imediatamente".



Shamdasani também afirmou que o grupo Hamas comete crimes de guerra. "Eles devem libertar imediata e incondicionalmente todos os civis que foram capturados e ainda estão detidos. A tomada de reféns também é um crime de guerra", disse.