Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 A destruição foi causada pelos ataques aéreos israelenses no bairro de Al Remal, no centro da Cidade de Gaza

Os militares israelenses anunciaram ter feito outro "ataque direcionado" no setor central da Faixa de Gaza pela segunda noite consecutiva, apoiado por "combatentes e drones", contra alvos do Hamas. Segundo comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (27) do horário local, depois da incursão, os soldados deixaram o território palestino sem quaisquer ferimentos.

O Exército isralense ainda afirmou ter bombardeado alvos do Hamas "em toda a Faixa de Gaza".

O ataque foi feito usando tanques e veículos blindados, aeronaves e artilharia no bairro de Shaja’iyah, que teve as infraestruturas do Hamas como alvo, incluindo "locais de lançamento de mísseis antitanque, centros de comando e controle militar, bem como terroristas do Hamas", conforme as Forças de Defesa de Israel (FDI).

Os militares indicaram ter destruído plataformas de lançamento de foguetes e centros de comando do grupo extremista islâmico, além de terem "neutralizado" membros do Hamas.

Outro ataque a tanques foi registrado na manhã dessa quinta-feira (26), mas no norte de Gaza, no início da incursão terrestre israelense no território. Na ocasião, as FDI disseram ter atingido 250 alvos do Hamas, incluindo um lançador de mísseis que estava escondido ao lado de uma mesquita e de uma creche.