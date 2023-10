Augusto Dala Costa Furacão Otis atinge Acapulco, no México, com ventos de até 270 km/h

O número de mortos no México pela passagem do furacão Otis subiu para 30, informaram nesta sexta-feira (27) as autoridades locais.

Todos os óbitos foram registrados em Acapulco, cidade mexicana que ficou devastada em virtude da força do fenômeno.

O governo decretou estado de emergência para facilitar o trabalho das equipes de resgate e liberar fundos para ajudar a população, além de iniciar os necessários projetos de reconstrução.

Pelo menos 50% dos moradores de Acapulco estão sem energia elétrica, enquanto o abastecimento de água e os serviços de telecomunicações estão a ser restabelecidos.

Diversas ruas do município estão inundadas, sem contar as árvores e postes que foram derrubados pela força do Otis. As imagens divulgadas também mostram vários edifícios e residências severamente danificados.

A chegada de bens de primeira necessidade e alimentos não está sendo fácil em função das dificuldades de acesso ao município costeiro. Enquanto isso, os moradores levam tudo o que podem nos supermercados e lojas abandonadas.

Um estudo inicial do governo mexicano sobre os danos causados pelo furacão apontou que ao menos 70% dos hotéis da cidade, incluindo os mais luxuosos, foram danificados.

O papa Francisco enviou hoje um telegrama de condolências às vítimas do fenômeno. Na mensagem, o religioso menciona que vai orar pelos falecidos e sua proximidade com os familiares.

O líder da Igreja Católica, por fim, convida a comunidade cristã "para colaborar na reconstrução das áreas destruídas".