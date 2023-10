Reprodução / CNN - 27.10.2023 Ataque aéreo atinge prédio em Tel Aviv nesta sexta-feira (27)

Nesta sexta-feira (27), um foguete do Hamas atingiu um prédio residencial na zona oeste de Tel Aviv, em Israel, provocando um incêndio na região. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves a moderados.

O braço militar do grupo extremista islâmico, o al-Qassam, assumiu a responsabilidade pelo ataque. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a fumaça subindo do edifício atingido.

Veja:

Reports of a direct rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/eoL397rpTC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

De acordo com o Times of Israel , outros foguetes foram lançados pelo Hamas, mas foram interceptados pelo sistema domo de ferro. Segundo relatos ao jornal, sirenes para alertar sobre os foguetes puderam ser ouvidas dos subúrbios da cidade e no norte de Gaza.

Em outro registro, é possível ver o momento em que o foguete atingiu o prédio. Confira:

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023





Após o bombardeio, o chefe da polícia de Tel Aviv, Peretz Omer, pediu que as pessoas evitem ir até o local, já que grandes multidões foram avistadas na região para olhar os estragos causados pelo foguete. O mesmo pedido foi feito pelo prefeito da cidade, Ron Huldai.

De acordo com ele, as escolas de Tel Aviv só vão abrir em locais que tiverem abrigos com sirenes para alertar sobre possíveis novas ofensivas.