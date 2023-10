Governo de Israel Mãe e filha americanas foram libertadas





Duas americanas sequestradas foram finalmente libertadas na sexta-feira (20) pelo grupo terrorista Hamas na fronteira de Gaza com Israel. As reféns foram identificadas como Judith Raanan, de 59 anos, e sua filha, Natalie Raanan, de 17 anos.

A operação de libertação teve a mediação do Catar e contou com a facilitação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). A decisão do Hamas de liberá-las foi motivada pela deterioração da saúde da mãe, Judith Raanan.

“A libertação de duas reféns em Gaza hoje é uma ponta de esperança. Estamos extremamente aliviados por elas poderem se reunir com suas famílias após duas semanas de agonia", declarou o CICV em nota.

"O CICV continua exigindo a libertação imediata de todos os reféns. (...) É essencial que as partes em conflito mantenham um mínimo de humanidade mesmo durante o pior da guerra”, completou.

Ambas as americanas têm dupla nacionalidade, sendo israelenses e americanas, e residem nos arredores de Chicago, EUA.





Elas estavam participando de uma celebração religiosa em Nahal Oz, próximo à fronteira com Gaza, quando foram sequestradas durante um ataque do Hamas.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, destacou que, embora essas duas reféns tenham sido libertadas, ainda existem americanos desaparecidos nas mãos do Hamas. Ele enfatizou que os esforços continuarão a ser feitos para garantir a libertação desses outros cidadãos americanos.