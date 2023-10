Unsplash Cinco suspeitos foram presos

A Polícia Nacional da Espanha prendeu nesta semana cinco suspeitos de envolvimento com esquemas de escrevidão sexual, na cidade de Almoradí, na província de Alicante. A operação conjunta com a Polícia Federal do Brasil libertou cinco mulheres vítimas do esquema.

Segundo as investigações, as brasileiras chegavam ao país com intuito de trabalharem como faxineiras. Entretanto, quando chegavam à cidade, eram forçadas a trabalharem com prostituição com o intuito de "pagar a suposta dívida contraída durante a viagem".

As autoridades explicam que as vítimas ainda eram monitoras 24 horas por câmeras, não podendo descansar ou negar cliente. As despesas pessoas (aluguel, comida e água) deviam ser pagos pelas mulheres para os chefes do esquema.

A Polícia Nacional da Espanha explica que os criminosos costumam se aproveitar das crenças das vítimas, como forma de angariar sua lealdade. Para isso, são feitos rituais, altares e oferendas.