Reprodução: Flipar Conflito chega ao seu décimo dia

O grupo palestino Hamas anunciou nesta terça-feira (17) que um de seus principais comandantes militares, Ayman Nofal, morreu em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

Também conhecido pelo nome de guerra Abu Ahmad, ele era membro do conselho militar e chefe do comando central das Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas.

A Faixa de Gaza é alvo de ataques de Israel desde a incursão sem precedentes deflagrada pelo grupo palestino em 7 de outubro, ação que deixou mais de 1,4 mil mortos, em sua maioria civis.

Já a resposta israelense custou as vidas de pelo menos 2,8 mil pessoas em Gaza.