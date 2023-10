Reprodução / CNN Brasil - 15.01.2023 Bombardeio na Faixa de Gaza no 9º dia de conflito

Neste domingo (15), combatentes do Hezbollah lançaram um míssil contra uma vila na fronteira norte de Israel, deixando um morto e ao menos três feridos, informaram o grupo e médicos israelenses.

De acordo com os profissionais de saúde, um homem por volta dos 40 anos foi morto e outros, na mesma faixa de idade, também foram feridos no ataque a Shtula, uma comunidade agrícola perto da fonteira e em frente à comunidade libanesa de Ayta a-Shab

Os militares israelenses disseram, então, que o ataque era uma retaliação contra o território do Líbano. Em comunicado neste domingo, o Hezbollah afirmou que o bombardeio foi uma resposta às investidas israelenses que mataram um jornalista da Reuters e dois civis idosos na última sexta (13).

No dia seguinte, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que estavam investigando o ocorrido.

Vídeo que circula nas redes sociais, que seria da vila de Shtula, mostra um soldado verificando o estado de um homem, que não se mexia e estava ensanguentado, utilizando roupas de civis. A agência de notícias Reuters afirmou, no entanto, que não conseguiu verificar a veracidade das imagens.



A TV Al-Manar, do Hezbollah, disse que um míssil teleguiado foi usado em um ataque contra "posições militares".

Israel emitiu alerta

Após o ataque do Hezbollah, os militares israelenses pediram que a população não se aproxime em até 4 km da fronteira com o Líbano. Eles ainda disseram que estavam interrompendo deliberadamente os serviços de GPS na região e na frente sul com Gaza, como parte de suas operações.