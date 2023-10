Reprodução/ONU Gaza destruída após ataques

O representante do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para a Palestina, Dominic Allen, afirmou neste domingo (15) que há 50 mil mulheres grávidas que vivem na Faixa de Gaza e o sistema de saúde da região está em colapso.

De acordo com Allen, a saúde já estava crítica antes do ataque do grupo extremista Hamas em Israel no dia 7 de outubro, mas tudo piorou com os bombardeios.

"[Gaza] Está sob ataque, à beira do colapso, e estas mulheres grávidas que nos preocupam seriamente não têm para onde ir. Elas estão enfrentando desafios impensáveis", disse o representante à CNN.

"Imagine passar por esse processo nessas fases finais e no último trimestre antes do parto, com possíveis complicações, sem roupas, sem higiene, sem apoio, e sem ter certeza do que o dia seguinte, a próxima hora, o próximo minuto trará para si e para seu filho ainda não nascido", completou Dominic, ressaltando que 5 mil das 50 mil mulheres estão prestes a parir.

Allen defende a criação de um corredor humanitário e pede ainda que itens básicos de saúde possam chegar em Gaza.

"A ajuda humanitária e o fornecimento [de itens básicos] a Gaza devem poder passar. Precisa ser aberto um corredor humanitário, e o direito humanitário ser respeitado. As mulheres grávidas devem, portanto, ter acesso a esses serviços de saúde que salvam vidas", disse o representante da UNFPA.

Desde o dia 9 de outubro, Israel declarou sítio total da Faixa de Gaza após os ataques do grupo Hamas em território israelense. Desde então a região está escassa de água, alimentos e energia.

O número de mortos na guerra entre Israel e o grupo palestino armado Hamas já passa dos 3.600 neste domingo (15). Ao todo, são 1.300 israelenses mortos, segundo o exército de Israel, e 2.329 palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde palestino.

Os feridos somam pelo menos 13 mil pessoas desde o início do conflito, sendo 3.400 israelenses e cerca de 9.714 em Gaza.