Divulgação Destruição causada pelos ataques à Faixa de Gaza

A UNRWA (Agência das Nações Unidas para ajuda de refugiados palestinos na zona leste) afirmou que 14 dos seus funcionários já foram mortos nos ataques à Faixa de Gaza, segundo um comunicado divulgado neste domingo (15). Eles seriam professores, engenheiros, psicólogos e um ginecologista. A dificuldade de recebimento de recursos está inviabilizando a ajuda humanitária, afirma Philippe Lazzarini, comissário-geral da agência.

"Antes da guerra - e nós sempre devemos lembrar isso -, Gaza estava sob bloqueio por 16 anos, e basicamente, mais de 60% da população já dependia do auxílio internacional para ter alimentos. Já era uma sociedade de auxílio humanitário antes da guerra". E afirma que mais de 13 mil funcionários da UNRWA estão fora de suas casas ou dispersos pela Faixa de Gaza.

"Toda história que vem de Gaza é sobre sobrevivência, desespero e perda. Milhares de pessoas foram mortas, incluindo mulheres e crianças. Agora, Gaza está até ficando sem sacos para cadáveres". E completa: "Pelo menos um milhão de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas em apenas uma semana. Um rio de pessoas continua a fluir para o Sul".

De acordo com a mensagem, "pelo menos 50 mil pessoas desabrigadas estão em escolas e edifícios da UNRWA, e a maioria não é equipada com abrigos de emergência. Condições sanitárias são, simplesmente, terríveis, e nós temos relatos na nossa base logística, por exemplo, que centenas de pessoas estão dividindo apenas um banheiro".

" O ataque da semana passada contra Israel foi horrendo - imagens devastadoras e testemunhos continuam a surgir. O ataque e a captura de reféns são violações flagrantes das leis humanitárias internacionais. Mas a resposta ao assassinato de civis não pode ser matar mais civis. Impor um cerco e bombardear infraestrutura civil em uma área densamente populosa não vai trazer paz e segurança à região. O cerco a Gaza, da maneira como foi imposto, nada mais é que punição coletiva", completa o comunicado.

O Unicef também divulgou que mais de 700 crianças palestinas morreram em Gaza. "De acordo com os últimos relatórios das autoridades de saúde locais e da mídia, pelo menos 2.215 palestinos foram mortos, incluindo mais de 700 crianças, e mais de 8.714 pessoas ficaram feridas, incluindo mais de 2.450 crianças”, disse Sara Al Hattab, do Unicef. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para a Palestina, há 50 mil mulheres grávidas no território .

Hoje, Israel anunciou que restabeleceu o fornecimento de água à região de Gaza . A energia também foi cortada da mesma maneira que o acesso de distribuição de comida e combustível .