Reprodução: Redes Sociais Brasileira Karla Stelzer Mendes morta em Israel

O corpo da brasileira Karla Stelzer foi enterrado na tarde desta sexta-feira (13) em uma cidade do Sul de Israel, informou o embaixador do Brasil no país, Frederico Meyer. O local em que a mulher foi sepultada não foi divulgada pelos familiares e autoridades brasileiras.

Ela estava na festa rave atingida por bombas lançadas pelo Hamas no último sábado (7) e estava desaparecida desde então. O namorado dela, o israelense Gabriel Azulay, também morreu no ataque.

Karla nasceu no Rio de Janeiro, mas morava em Israel há pelo menos dez anos. Segundo familiares, ela se mudou para o Oriente Médio em busca de melhorias na qualidade de vida.

Momentos após o ataque, ela chegou a enviar uma mensagem a uma amiga no Brasil em que relatava o caso. No áudio, ela relatou o medo do Hamas e a tentativa de se esconder no meio do mato.

Além de Karla, outros dois brasileiros foram mortos no ataque a festa rave. No total, mais de 270 pessoas morreram no evento.

O ataque a festa foi apenas um dos diversos ataques provocados pelo Hamas contra Israel no último fim de semana. No sábado (7), o grupo lançou mais de 2 mil mísseis e bombas em diversas cidades israelenses.

Até o momento, mais de 3 mil pessoas morreram no conflito e milhares ficaram feridas.