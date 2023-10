Divulgação/Governo brasileiro Brasileiros embarcando em Tel Aviv

O quarto avião para repatriação de brasileiros na zona da guerra entre Israel e Hamas decolou de Tel Aviv, em Israel, às 12h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira (13), trazendo de volta 207 passageiros e quatro pets, sendo dois cachorros e dois gatos. Com isso, a operação "Voltando em Paz", do governo federal, alcança 701 brasileiros repatriados.



A aeronave que decolou de Israel nesta sexta-feira é um KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), que chegará ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, neste sábado (14).

"Esse já é o quarto voo. Mais de 700 pessoas já foram evacuadas. A previsão do Itamaraty são 15 voos. Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula", afirma Fred Meyer, embaixador do Brasil em Israel.

O quinto avião para repatriar brasileiros pousou em Roma, na Itália, na manhã desta sexta-feira, e aguarda para ir a Tel Aviv. A previsão é que o avião, com capacidade para 210 passageiros, decole para o Brasil neste sábado, rumo ao Rio de Janeiro.

As três primeiras aeronaves já chegaram ao Brasil, sendo a terceira delas nesta sexta-feira, trazendo 69 brasileiros. Na manhã de quarta-feira (11), a primeira aeronave chegou em Brasília , trazendo 211 passageiros. Já a segunda pousou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (12), trazendo 214 pessoas e quatro pets.

Resgate de brasileiros em Gaza

Uma sexta aeronave, esta destinada a resgatar brasileiros que estão na Faixa de Gaza, território palestino, pousou em Roma na manhã desta sexta-feira, de onde aguarda autorização para ir ao Egito.

Segundo o Planalto, o governo negociou com as autoridades locais para que 22 brasileiros que estão em Gaza e querem ser repatriados cruzem a fronteira terrestre com o Egito para, então, conseguirem embarcar para o Brasil.

"O avião, um VC-2 (Embraer 190) com 40 lugares, da Presidência da República, aguarda autorização para se deslocar para o Egito. É na fronteira de lá com Gaza que está sendo preparada a logística para que cerca de 20 brasileiros cruzem a passagem de Rafah por via terrestre para, na sequência, serem embarcados no voo de volta ao Brasil", informa o Planalto.



"Voltando em Paz"



A operação do governo federal para repatriar brasileiros em Israel foi chamada de "Voltando em Paz". Por meio da embaixada brasileira em Tel Aviv e no Cairo (Egito), bem como do Escritório de Representação em Ramala (Cisjordânia), o governo federal recebe cadastros de brasileiros que estão nas regiões afetadas pela guerra e querem voltar ao país.

Mais de 2,7 mil pessoas (a maioria composta por turistas) já enviaram seus dados, e o governo federal afirma que continuará com as operações até que todos voltem para o Brasil.

A prioridade da operação é repatriar primeiro os brasileiros residentes no Brasil. Dentre estes, pessoas com deficiência, idosos, grávidas e grupos com menores de idade estão sendo priorizados.