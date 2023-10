Divulgação/FAB Aeronave VC-2, da presidência, será usada em operação de repatriação

Mais uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviada nesta quinta-feira (12) para repatriar brasileiros que estão nas áreas de guerra entre Israel e Hamas . Desta vez, o avião VC-2, da presidência da República, foi cedido para a missão. Esta é a primeira aeronave que usada para resgatar brasileiros em Gaza.



A aeronave tem capacidade para 40 passageiros e é a sexta a ser enviada pelo governo brasileiro para repatriar cidadãos na zona de conflito. O avião saiu da Base Aérea de Brasília às 16h30 (horário de Brasília) com destino a Roma, na Itália, onde aguardará para partir para o Egito.

Após acordos do Itamaraty com as autoridades locais, os brasileiros que estão em Gaza devem sair da região de ônibus para irem até o Egito, de onde sairão para o Brasil. Atualmente, Gaza está cercada por forças israelenses.

Aviões repatriam brasileiros

Duas aeronaves da FAB já pousaram no Brasil trazendo pessoas que estavam em Israel. A primeira chegou em Brasília na manhã desta quarta-feira (11), trazendo 211 brasileiros repatriados. Já a segunda pousou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (12), trazendo 214 pessoas e quatro pets.

O terceiro avião decolou de Israel na manhã desta quinta-feira, trazendo de volta 69 brasileiros, entre eles duas gestantes. A aeronave fará um em Recife (PE), às 7h (horário de Brasília) desta sexta-feira (13) e outro em Guarulhos (SP), às 11h50 (horário de Brasília). Antes disso, serão realizadas duas paradas técnicas, uma em Portugal e outra em Cabo Verde.

O quarto avião da FAB para a repatriação de brasileiros também está a caminho de Israel. A aeronave KC-30 pousou em Roma, na Itália, na manhã desta quinta-feira (12), de onde partirá para Tel Aviv na madrugada desta sexta-feira. A previsão é que o quarto voo chegue ao Rio de Janeiro no sábado, trazendo 210 passageiros.

Há, ainda, uma quinta aeronave - outro KC-30 - prevista para sair do Rio de Janeiro às 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira. O avião também passará por Roma antes de chegar a Tel Aviv, e deve voltar ao Rio de Janeiro com cerca de 210 passageiros no domingo.

Operação de repatriação

A operação do governo federal para repatriar brasileiros em Israel foi chamada de "Operação Voltando em Paz". Por meio da embaixada brasileira em Tel Aviv e no Cairo (Egito), bem como do Escritório de Representação em Ramala (Cisjordânia), o governo federal recebe cadastros de brasileiros que estão nas regiões afetadas pela guerra e querem voltar ao país.

Mais de 2,7 mil pessoas (a maioria composta por turistas) já enviaram seus dados, e o governo federal afirma que continuará com as operações até que todos voltem para o Brasil. Segundo o Itamaraty, é possível repatriar cerca de 900 pessoas a cada cinco dias.

A prioridade da operação é repatriar brasileiros residentes no Brasil. Dentre estes, pessoas com deficiência, idosos, grávidas e grupos com menores de idade estão sendo priorizados.



"O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, que todos que queiram voltar, que nós possamos apresentar condições", disse nesta quarta-feira o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho.