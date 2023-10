Divulgação/Exército de Israel Israel destrói edifício na Faixa de Gaza

O número de mortos na guerra entre Israel e o grupo armado palestino Hamas chegou a 2.717 pessoas nesta quinta-feira (12). Já são 1.417 palestinos e 1.300 israelenses mortos desde que o conflito armado teve início no sábado (7).



O número de palestinos mortos cresceu nesta quinta-feira depois que ataques aéreos israelenses mataram ao menos 151 pessoas, de acordo com a mídia local. Segundo as autoridades de Gaza, o colapso do sistema de saúde "realmente começou" devido ao recente bombardeio e ao cerco total imposto por Israel.

Neste momento, Gaza está totalmente bloqueada por Israel, sem acesso a eletricidade, combustíveis e ajuda humanitária. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, 6.049 pessoas estão feridas.

"O número de leitos de UTI foi ampliado, mas já foi preenchido. Os feridos que precisam de leito de UTI agora não têm onde ficar internados. O número de feridos ultrapassa a capacidade das salas de operação", afirma o ministério.