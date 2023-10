Reprodução: Flipar O ataque aconteceu em pleno "sabbat", que é um dia sagrado para os judeus, e nos 50 anos da guerra árabe-israelense do Yom Kippur. Sendo assim, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahy declarou guerra e iniciou o bombardeio à Faixa de Gaza.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) confirmou em um comunicado oficial emitido nesta quarta-feira (11), a morte de cinco paramédicos palestinos, membros da Cruz Vermelha, na Faixa de Gaza.

A nota explica que quatro mortes aconteceram ontem (11), em dois momentos diferentes do dia, quando duas ambulâncias distintas foram atingidas. A quinta baixa na equipe de socorristas foi ainda no primeiro dia de ataque, sábado (7). A vítima era o motorista Magen David Adom, que estava dirigindo uma ambulância para atender feridos em Israel.

A FICV também reiterou a obrigação de ambos os lados de respeitar civis e instalações de saúde: “A FICV reitera o apelo a todas as partes para que respeitem as suas obrigações legais ao abrigo do direito humanitário internacional. Isso não é negociável. Os civis, os profissionais de saúde, as instalações de saúde e as infraestruturas civis devem ser sempre respeitados e protegidos. Eles não são um alvo.”





Trabalhadores da ONU estão entre as vítimas

A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) também confirmou a morte de 11 trabalhadores da equipe na Faixa de Gaza desde o início do conflito no último sábado.

A organização não especificou se eram palestinos ou estrangeiros, mas disse que incluíam cinco professores em escolas da UNRWA, um ginecologista, um engenheiro, um conselheiro psicológico e três funcionários de apoio.

"Alguns foram mortos nas suas casas com as suas famílias. A UNRWA lamenta esta perda e está de luto com os nossos colegas e as famílias", disse a nota à imprensa.