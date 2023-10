Reprodução/Flipar Biden declara ter um 'compromisso inabalável' com o povo judaico





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os ataques do grupo radical islâmico Hamas contra Israel provocaram “dia mais mortal para os judeus desde o holocausto” nesta quarta-feira (11).



Os balanços mais recentes do conflito apontam ao menos 1.200 mortos em Israel, de acordo com a imprensa local, e aproximadamente 1.100 na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e outros 29 na Cisjordânia ocupada.









Biden também disse que “os iranianos devem tomar cuidado”, pois na visão de Washington, o Irã seria um “cúmplice, em sentido amplo” do Hamas.

Apesar da fala do presidente estadunidense, não há evidências de participação direta do país no ataque-surpresa do Hamas a Israel no último sábado (7).



Ele também mencionou os esforços dos EUA para resgatar e repatriar cidadãos que ainda estão na região de conflito. “Não perco a esperança de que traremos essas pessoas para casa. Meu compromisso com o povo judaico é inabalável.”



Pela manhã, Biden falou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre o desenrolar do conflito e a assistência militar que os Estados Unidos ofereceram a Israel.

Na noite de terça-feira (10), o primeiro avião dos EUA carregado com munição partiu com destino a Israel , de acordo com as Forças de Defesa do país.